Kita-Eröffnung verzögert sich, weil Erzieher fehlen

Eigentlich sollte die neue Kita Wackelzahn in Bad Schussenried Anfang September eröffnet werden. Doch daraus wird nichts. Bis heute ist es der Stadtverwaltung nicht gelungen, alle Erzieherinnenstellen zu besetzen. Nicht, weil niemand in Bad Schussenried arbeiten will, sondern weil es so gut wie keine arbeitssuchenden Erzieherinnen mehr gibt.

„Der Stellenmarkt ist leer gefegt“, bestätigt Hauptamtsleiter Günter Bechinka. Bereits seit April suche die Stadt nach geeigneten Bewerbern. Mittlerweile sei es gelungen, vier der fünf Stellen zu besetzen.

Doch eine eben noch nicht. „Und so lange ich nicht das nötige Personal habe, kann ich auch nicht die Betriebserlaubnis beantragen, so einfach ist das“, erklärt er.

Da sich schon früh abzeichnete, dass die Suche nach geeignetem Personal nicht einfach werden würde, hatte die Stadt bisher noch keine offiziellen Anmeldungen entgegengenommen, sondern bei den Eltern nur das generelle Interesse abgefragt.

Eröffnung Anfang November?

Bürgermeister Achim Deinet erklärte auf Anfrage, bei ihm hätten sich keine Eltern gemeldet, die jetzt zum Beginn des Kindergartenjahrs ohne Betreuungsplatz dastünden. Er gehe davon aus, dass alle Familien in anderen Einrichtungen einen Platz erhalten hätten.

Trotzdem sei es wichtig, dass die Kita Wackelzahn zeitnah eröffne, denn der Bedarf wachse. Wann das genau sein wird, ist noch unklar. Die Stadtverwaltung geht derzeit von einer Eröffnung Anfang November aus. Die neue Einrichtung wird 22 Plätze anbieten.