Kirchenmusik an Karfreitag und Ostern in Sankt Magnus

Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi wird am Karfreitag, 30. März, 15.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Bad Schussenried, von Solisten, Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von Dekanatskirchenmusiker Matthias Wolf mit der Johannespassion des frühbarocken Komponisten Thomas Selle (1599–1663) in der Fassung für Soli, Chor, Bläser und Orgel musikalisch gestaltet. Des Weiteren wird zur Kreuzverehrung das Chorwerk „Mein Volk, was tat ich dir“, komponiert von Matthias Wolf für Chor, Bläser und Orgel, aufgeführt.

Das feierliche Osterhochamt am Ostersonntag, 1. April, um 10 Uhr wird in diesem Jahr von Chor, Solisten und Orchester von Sankt Magnus mit der Uraufführung der „Messe D-Dur“ von Matthias Wolf gestaltet. Außerdem erklingen aus dem Oratorium „Der Messias“ von Händel die Chornummern „Würdig ist das Lamm“ und „Halleluja“, außerdem die Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Als Solisten wirken Theresa Heinzelmann (Sopran) und Sarah Baranja (Violine). Die Auszüge aus dem Händel-Oratorium verweisen schon auf die Aufführung dieses Werks im Jahreskonzert im November 2018. Als Orgelnachspiel erklingt die Toccata D-Dur von Charles J. Grey (1849–1923).