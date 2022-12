Kirchenmusik an den Weihnachtsfeiertagen in Sankt Magnus

Als musikalische Einstimmung auf die Christmette am Samstag, 24. Dezember, wird Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf ab 22 Uhr Orgelmusik zu Advent und Weihnachten aus verschiedenen Epochen und Stilen darbieten. Die Christmette um 22.30 Uhr wird von Bläsern der Stadtkapelle und Matthias Wolf als Kantor und Organist mitgestaltet, das anschließende Zusammensein auf dem Kirchplatz werden Bläser der Stadtkapelle mit weihnachtlichen Weisen umrahmen.

Im festlichen Weihnachtshochamt am Sonntag, 25 Dezember, um 10.30 Uhr werden Chor und Orchester Sankt Magnus unter Leitung von Wolf die „Messe nach Weihnachtsliedern“ musizieren. In dieser Messvertonung sind als musikalisches Grundmaterial alte Weihnachtsmelodien verarbeitet, wie „Der Heiland ist geboren“, „Adeste fideles“, „Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt“ oder auch „Stille Nacht“, die der Komposition und dem Gottesdienst ein besonderes weihnachtliches Flair und festlichen Glanz verleihen, heißt es in der Ankündigung. Neben dem „Transeamus usque Betlehem“ von Ignaz Schnabel werden weitere weihnachtliche Festgesänge zu hören sein. Als Orgelnachspiel wird Kirchenmusikdirektor Wolf eine Toccata über „Adeste fideles“ zu Gehör bringen. Der abendliche Vespergottesdienst um 18 Uhr wird vom Chorensemble Sankt Magnus mit weihnachtlichen Psalmvertonungen und festlicher Weihnachtsmusik gestaltet.