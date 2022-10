Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler ehrt Sängerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei seiner Jahreshauptversammlung konnte der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler neben den standardmäßigen Berichten und Rückblicken die langverdiente Altsängerin Marianne Dunz verabschieden. Stellvertretende Vorsitzende Isolde Jehle führte in ihrer Laudatio das vielfältige Engagement von Marianne Dunz auf. Sie war mit viel Freude am Singen bei fast jeder Chorprobe anwesend, oft übernahm Marianne Dunz ein Solo bei den verschiedenen Orchestermessen des Chores an Weihnachten, Ostern und dem jährlichen Schmerzen Fest. Mit den abschließenden Worten „im Namen des gesamten Kirchenchores dürfen wir uns für die 54 Jahre Treue gegenüber dem Chor und der Kirchenmusik bedanken“ überreichten Isolde Jehle und Vorsitzender Klaus Zeh die Ehrenurkunde. Zudem wurde Hildegard Frost nach 25 Jahren Zugehörigkeit im Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler verabschiedet. Sie bereicherte den Chor zuverlässig mit ihrer Sopran Stimme und fehlte bei fast keiner Probe oder Auftritt.

Chorleiterin Verena Westhäußer brachte abschließend mit allen anwesenden Sängerinnen und Sängern ein Ständchen für die Geburtstagsjubilarinnen des vergangenen Jahres vor.