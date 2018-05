52 Aktive des Kirchenchors St. Magnus Bad Schussenried haben bei ihrem zweitägigen Jahresausflug München erkundet. Engagierte Stadtführer versorgten die Sänger mit historischem Hintergrundwissen zum Beispiel über die Residenz, den Odeonsplatz, die Staatsoper, den Marienplatz und die Frauenkirche. Von dort aus erkundeten einige die Innenstadt auf eigene Faust, andere besuchten Biergärten oder Cafés.

Natürlich wurde auch gesungen: Der Chor bereicherte den Abendgottesdienst in der Kirchengemeinde St. Andreas mit der „Messe D-Dur“ des Kirchenmusikdirektors und Dirigenten Matthias Wolf.

Am nächsten Tag warteten Theater, Museen, Messen, zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten oder einfach das quirlige Leben Münchens auf die Besucher. Andere nahm an einer sehr informativen geführten Tour über das Rollfeld des 1992 eröffneten Franz-Josef-Strauß-Flughafens teil. 35 000 Mitarbeiter kümmern sich hier um rund 45 Millionen Fluggäste. Auf 1600 Hektar stehen drei Terminals zur Verfügung und es werden 44 Millionen Liter Kerosin gelagert. Am Tag werden 1200 Starts und Landungen abgewickelt, die Standzeit beträgt in der Regel nur 45 Minuten.

Müde, aber zufrieden kehrten die Ausflügler nachmittags wieder nach Bad Schussenried zurück.