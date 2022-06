Kirchenbesuchern eine Freude bereitet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Pfingstmontag gestaltete der MGV Steinhausen-Muttesweiler die Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche St. Petrus und Paulus in Steinhausen. Dabei wurde auch traditionell den verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht. Anschließend gaben die Sänger ein kleines Platzkonzert vor der Kirche. Die Sänger freuten sich, mit ihrem ersten Auftritt nach der Pandemie-Pause, mit ihrem Chorgesang den Kirchenbesuchern eine Freude zu bereiten.