Kinder-Werkstatt „Flechtwerk“ im Museumsdorf öffnet

Das oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 4. September, von 10 bis 16 Uhr zur Kinderwerkstatt ein. Bei der Kinderwerkstatt flechten die Kinder gemeinsam mit Lehmbauerin Heide Heckmann ein Fachwerk aus und bauen so eine Fachwerkwand. Das kündigt das Landratsamt Biberach in einer Vorschau an.

Korbmacher Wolfgang Fischbach stellt mit den Kleinen Objekte aus Weiden her und mit Sabrina Reich weben die Kinder ihre eigenen Bändchen. Außerdem können die jungen Besucherinnen und Besucher Traumfänger aus Wolle, Pfeifenputzern und mehr basteln. Museumsbäcker Dietmar Neltner backt köstliche Dennete und Seelen in der Backstube des historischen Backhäusles.