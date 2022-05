Kinder-Werkstatt an Pfingsten im Museumsdorf Kürnbach

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach gibt es am am Pfingstsonntag, 5. Juni, und Pfingstmontag, 6. Juni, die Kinder-Werkstatt „Hammer und Amboss“. Von 10 bis 16 Uhr sind Kinder und deren erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter zum gemeinsamen Werkeln eingeladen.

In der Kinder-Werkstatt lernen die Gäste das Schmiedehandwerk kennen und dürfen es auch selbst ausprobieren. Museumsschmied Albert Ehrhart lädt Jung und Alt in die historische Schmiede Miehle ein, bei Hermann Heck können die Jungen und Mädchen ihr Geschick an der Feldschmiede versuchen.

Franz Maigler öffnet am Pfingstsonntag die Flaschner-Werkstatt und lädt die Kinder ein, gemeinsam Schlagbuchstaben aus Blech herzustellen. Außerdem können sie sich an beiden Tagen auf ein kreatives Bastelprogramm freuen. Gemeinsam basteln sie Blumen aus Draht und stellen hübsche Nagelbilder her. Zusätzlich begeistert Hubert Kling mit einer Vorführung: Sein HeLa-Traktor treibt über einen Treibriemen den Schleifbock an und er zeigt, wie man damit fachgerecht Messer schleift.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Museumsbäcker Reiner Schowald holt Backwaren aus dem Ofen des historischen Backhäusle, die Kürnbacher Vesperstube bietet schwäbische Köstlichkeiten und im Tanzhaus, und beim Imbissstand gibt es für jeden Geschmack etwas.