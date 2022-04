Kinder- und Jugendfeuerwehr unterstützt Bürgerstiftung Bad Schussenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Kinder- und Jugendfeuerwehr eine Osteraktion durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen haben Ostereier bemalt und gestaltet, welche sie anschließend am Baum vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgehängt haben. Auch in diesem Jahr hat sich das Betreuerteam der Kinder- und Jugendfeuerwehr Gedanken zu einer Osteraktion gemacht.

Die Kinder und Jugendlichen haben erneut Ostereier bemalt und gestaltet, welche am vergangenen Samstag am Baum vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgehängt wurden. Sie unterstützen mit ihrem sozialen Projekt die Bürgerstiftung Bad Schussenried: Geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden mit den Spenden unterstützt und erhalten unter anderem davon ein Ostergeschenk und weitere erforderliche Sachen. Es haben sich hierfür Sponsoren gefunden, die für jedes aufgehängte Ei einen Obolus an die Bürgerstiftung Bad Schussenried spenden werden.

Die Bürgerstiftung hat übrigens ganzjährig den Wunschbaum „Augustin“ im Eingangsbereich des Rathauses aufgestellt. Dieser ist fast immer mit Wünschen von bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern und Kindern aus einkommensschwachen Familien bestückt. Es wurden am vergangenen Samstag durch die Kinder und Jugendlichen 156 Eier an einem Baum vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgehängt. So kam ein Spendenbetrag durch die Sponsoren in Höhe von insgesamt 775 Euro zustande.

Das Team der Kinder- und Jugendfeuerwehr möchte sich herzlich bei den Sponsoren für die Unterstützung der Aktion bedanken: Haitz Elektro (Lukas Haitz), Holzwerk GmbH Schreinerei (Steffen Käppeler), Schreinerei Schmid (Oliver Schmid), TATIS HAARWERKSTATT (Tatjana Gehweiler), Bauschlosserei Gögler (Markus Gögler) sowie drei weiteren Unterstützern dieser Aktion, welche anonym bleiben möchten.