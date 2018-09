Kinder geben den Takt vor

2000 Kinder, 800 Musiker und 60 Pferdegespanne sind am Montag durch die Schussenrieder Innenstadt gezogen - der Festumzug war ders war der Höhepunkt des 40. Magnusfestes. Hunderte Zuschauer stellten sich am Wegesrand auf oder machten es sich in Campingstühlen bequem, um den Festumzug anzuschauen.

Dieser war in alter Tradition in die vier Themenbereiche „Kind beim Spiel“, Handwerk, Historie und Jahreszeiten unterteilt. Den Anfang machten die ganz Kleinen aus Kinderkrippe und Kindergarten. Der Himmel zu Beginn noch bedeckt, die Gesichter etwas verknittert oder angespannt: Mussten die Mini-Köche des Steinhauser Kindergartens doch ihre eigene Küche auf vier Rädern hinterherziehen. Für die kurzen Beine sind die drei Kilometer Wegstrecke ohnehin weitläufiger als für Erwachsene. Doch Ulrich Schmid, Vorstand des Vereins Brauchtumspflege Magnus,- Heimat- und Kinderfest, animierte die Kinder zum Lachen und stellte klar: „Ihr steht heute im Mittelpunkt, die Erwachsenen haben Zeit.“ Die Kinder sollten ganz in Ruhe ihr Tempo laufen.

Mancher Erwachsene, der mitzog hatte es besonders gemütlich: So wurden die Schulleiter in einer Kutsche gezogen. Viele ihrer Schützlinge zogen mit, die frischgebackenen Erstklässler nutzten die Gelegenheit, um noch einmal ihre bunten Schultüten und Ranzen zu zeigen.

Im Gegensatz zu den Erstklässlern mussten die Darsteller der historischen Wagen in verschiedene Rollen schlüpfen. So liefen die Mönche mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf, die Bauern wüteten und streckten ihre Sensen und Harken in den Himmel – ein friedlicher Aufstand, grinsten doch die meisten verschmitzt und streckten gleichzeitig die Hand aus um den Ehrengästen auf der Tribüne zuzuwinken.

Einige Kinder erweckten Märchenfiguren zum Leben und zeigten die Geschichten von Dornröschen, Schneewittchen oder Frau Frau Holle. Auch Max und Moritz und der Struwelpeter zogen durch die Straßen der Schussenrieder Innenstadt. Zudem wurden viele historische Berufe gezeigt, teils schon ausgestorben und wohl kaum auf der Liste der Berufswünsche der Kinder zu finden. So kümmerte sich Ulrich Schmid kurzerhand um die berufliche Zukunft von vier Mädchen der Wagner-Gruppe: „Ihr bekommt die Woche mal eine Freistunde und dann fahrt ihr mal mit dem Polizeiauto mit.“

Zum Abschluss des Festumzugs wurden die vier Jahreszeiten gezeigt. Die Sonnenkönigin strahlte mit der echten Sonne um die Wette. Diese ließ sich auch nicht durch Schneemänner und Eisläufer vertreiben. So zogen die Schussenrieder nach dem Umzug weiter auf den Festplatz, zum Lagerleben und Vergnügungspark oder schlenderten über den Magnusmarkt.