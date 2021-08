Kinder entdecken Kräuterschätze

Kinder dürfen am Sonntag, 15. August von 10 bis 16 Uhr, im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach an verschiedenen Stationen aus Kräutern etwas herstellen. Sie lernen dabei spielerisch, was es mit dem Duft und der Wirksamkeit von Kräutern auf sich hat. Schließlich spielten Kräuter zu Mariä Himmelfahrt (15. August) traditionell eine große Rolle.

Kräutersalz darf in vielen Haushalten nicht fehlen. Heute dürfen Kinder ihre eigene Salzmischung mit verschiedensten Kräutern selbst herstellen. Beim Förderverein Oberschwäbisches Museumsdorf nähen Kinder ihre eigenen Lavendel-Kissen – schließlich wusste schon Urgroßmutter um die beruhigende Wirkung der feinen Pflanze. Zudem können Kinder ihre eigenen Pflanztöpfchen bemalen und Kresse darin aussäen.

Kräuterwissen wurde über Generationen weitergegeben: durch Streifzüge in die Natur, durchs Abschauen beim Herstellen von Heilmitteln oder durch die mündliche Weitergabe von Wissen. Heute können die Kinder mit Kräutergärtnerin Regina Neumann diese „Generationen-Kette“ nachvollziehen und lernen dabei einiges über die Kraft der Kräuter. Danach streifen die Kinder mit Regina Neumann durch den Kräutergarten und suchen sich wohlriechende Kräuter für die eigene, ganz individuelle Kräutertee-Mischung zusammen. Die Workshops beginnen um 10.30 und 14.30 Uhr und kosten fünf Euro Teilnahmegebühr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten .

Irene Bänsch, Allgäuer Wildkräuterführerin aus Bad Waldsee, zeigt Familien, welche duftenden Kräuter entlang der Wege und in den Wiesen des Museumsdorfs blühen und welchen Nutzen sie haben. Die etwa einstündigen Führungen beginnen um 11 und 14 Uhr und sind für die Teilnehmer kostenlos. Sie zahlen nur den Museumseintritt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird ebenfalls um Anmeldung gebeten.