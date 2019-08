Kinder dürfen im historischen Backhäusle backen

Beim Aktionsnachmittag „Backen und Kochen“ am Sonntag, 1. September, gibt es im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach für Kinder und Erwachsene Leckeres zu entdecken. Von 12 bis 16 Uhr lädt das Museumsdorf vor allem die kleinen Besucher in die Häuserküchen und das historische Backhäuschen ein, teilt das Landratsamt Biberach mit.

In der Küche des Hauses Laternser können die jungen Musemsbesucher mit den Damen von Service Direkt Früchtekugeln herstellen. Auch am historischen Backhäusle ist einiges geboten: Die Kinder backen dort zusammen mit Brigitte Halder herzhaftes und süßes Kleingebäck. Hungrige Mäuler können sich am Backhäusle auch Kaffee und Kuchen holen oder sich einen herzhaften Snack im Tanzhaus gönnen.

Kochen und Backen macht laut Mitteilung mit der passenden Arbeitskleidung noch mehr Spaß. Deshalb können die Kinder an diesem Tag ihre eigene Kochschürze gestalten. Darüber hinaus gibt es um 14 Uhr eine Kinderführung durch das Museumsdorf. Die Museumspädagogin nimmt die Kinder mit auf eine Zeitreise in den Alltag ihrer Urgroßeltern. Museumswirt Friedhelm Brand bewirtet in seiner Vesperstube mit sonnigem Biergarten.