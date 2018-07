Kinder besiegen Eltern im Tauziehen

Beim Gartenfest des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler haben sich zehn Mannschaften beim Traktor-Tauziehen gemessen und eine Kindermannschaft (Foto) schlug die Erwachsenen mit 0,4 Sekunden Vorsprung. Das Fest hatte auch sonst einiges zu bieten mit Summer-Night-Party über ein Oldtimertreffen bis hin zu abwechslungsreicher Blasmusik und guter Bewirtung. Das alles wäre nicht möglich geween ohne viele Helfer vom Musikverein und auch von der Landjugend. Der MV Steinhausen-Muttensweiler ist am Sonntag, 22. Juli, beim Serenadenkonzert in Bad Schussenried und am 29. Juli beim Serenadenkonzert in Steinhausen wieder zu hören.