Kind angefahren und geflüchtet

Ein zehnjähriger Junge ist am 21. September bei einem Unfall in Bad Schussenried verletzt worden. Um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, hatte die Polizei bisher keine Informationen zu diesem Unfall herausgegeben. Nun richtet sie jedoch den Appell an mögliche Zeugen, sich zu melden.

Der Junge ging gegen 6.45 Uhr an diesem Mittwoch auf dem Fußweg rechts neben der Saulgauer Straße stadteinwärts. Ein Unbekannter fuhr mit einem Auto in dieselbe Richtung. Bei der Vorbeifahrt touchierte der Fahrer des Autos den Jungen wohl mit dem Seitenspiegel des Fahrzeugs. Deshalb stürzte der Junge.

Der 10-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr anschließend in Richtung Stadtmitte davon, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Verkehrsdienst Laupheim (Telefonnummer 07392 9630-320) nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion „Tu was“. Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps.