Einige Tage hatten die 23 neuen Fünftklässler am Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried schon Zeit, sich innerhalb und außerhalb des Unterrichts kennenzulernen, aber gerade in Corona-Zeiten sind die Aktivitäten außerhalb des Unterrichts oft eingeschränkt. Deshalb haben die Klassenlehrerinnen Nadja Gäng und Johanna Roth gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Corinna Zeh einen Kennenlerntag für die Fünftklässler durchgeführt.

Es ging nach draußen in den Kurpark, wo die Klasse mit Spielen und Übungen ihre Klassengemeinschaft stärken konnte: Nach Spielen wie „Sumpfmonster“ oder „Blinder Zug“ kannte man sich doch gleich viel besser. Die Aufstellung der Klassenregeln („Was ist uns wichtig?“) und die Wahl der Klassensprecher rundeten den Tag ab. Für die Klasse war der Kennenlerntag ein voller Erfolg.