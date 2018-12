Keine Umleitung mehr: Ortsdurchfahrt Steinhausen wieder frei

Die Dorfstraße in Steinhausen ist für den Verkehr wieder freigegeben. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Schussenried mit. Am 13. August begannen die Sanierungsarbeiten der Wasserleitung, der Ausbau des Gehweges und des Breitbandnetzes in der Dorfstraße im Ortsteil Steinhausen. Das zuständige Bauunternehmen teilte der Stadt nun mit, dass die Baumaßnahmen nun abgeschlossen sind. Die Dorfstraße wurde somit am Dienstag, 11. Dezember, wieder für den Gesamtverkehr freigeben und die Umleitung des überörtlichen Verkehrs über Muttensweiler aufgehoben.