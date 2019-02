Siegesgewiss und dank einer großen Leiter haben die Narren am Glombiga Donschdig das Schussenrieder Rathaus geentert. Sie fanden Bürgermeister Achim Deinet in seiner neuen Amtsstube. Angesichts der Übermacht von Prinzenpaar, Zunfträten, Masken und Musikern gab Deinet den Rathausschlüssel freiwillig an das Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit Katja I. und seine Tollität Dominik I., heraus.

In seiner Ansprache sagte Deinet: „Aufs Rathaus stürmt heut’ alles ein. Gott sei Dank war noch keiner zu uns gemein. Ich frag mich, ob die Narren nach drei Bieren wieder gehen, wenn sie mein neues Büro haben gesehen. Den Schlüssel gebe ich jetzt nun ab, genug regiert für die nächsten Tage ich hab. Die Zukunft sieht ja ganz gut aus, am Mittwoch darf ich wieder rein ins Haus“. Mit einem Schuri-Schura-Schurum wünschte er den Narren eine schöne Zeit.

Katja I. verkündete: „Die Stadtkasse wird von mir jetzt verwaltet, Steuerzahlungen sind veraltet. Für jeden Narr gibt’s zehn Euro von mir aus der Kasse, dann wird die Fasnet heute klasse“. Prinz Dominik I. meinte: „Die Amtsleiter sperren wir ein, der Gemeinderat wird entmachtet und der Zunftrat übernimmt jetzt die Aufgaben“. Nach der Antrittsrede von Dominik I. wurde kräftig gefeiert und der Fröhlichkeit freien Lauf gelassen.