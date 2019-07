Die Stadt Bad Schussenried saniert ab Montag, 8. Juli, den Kanal in der Aulendorfer Straße. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Schussenried mit. Diese Maßnahme soll unter anderem dazu beitragen, langfristig die Unterhaltungskosten im Wasser- und Abwasserbereich zu verringern, was auch für die Gebührenzahler positive Effekte darstelle.

Diese Sanierung erfordert eine Vollsperrung der Aulendorfer Straße in Bauabschnitten nach der Einmündung Lortzingstraße bis zur Kreuzung Wilhelm-Schussen-Straße/ Aulendorfer Straße. Da es sich hierbei um eine Sanierung in offener Bauweise handelt, soll sich die Baumaßnahme zunächst bis zum 16. August erstrecken. Eine erneute Vollsperrung ist dann erneut vom 7. Oktober bis 15. November vorgesehen. Die Bushaltestelle „Abt-Siard-Haus“ kann in diesen Zeiträumen nicht angefahren werden.

Die Umleitung erfolgt über die Bahnhofstraße, Kreisverkehr Aldi und Kreisverkehr Lufthütte und zurück. Der Verkehr auf Ortsstraßen, der auf den vollgesperrte Bereich der Aulendorfer Straße triff, wird über Innerortsstraße umgeleitet. Anlieger wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken je nach Bauabschnitt und Baufortschritt gewährleistet.

Der erste Bauabschnitt, der am 8. Juli beginnt, reicht von der Aulendorfer Straße Hausnummer 11 bis 17. Jegliche Einrichtungen, Geschäfte und Gewerbetreibende in diesem Bereich werden erreicht.