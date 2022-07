Kammermusikabend der Ersten Kammermusikakademie

Studierende der Ersten Internationalen Kammermusikakademie Süddeutschland geben am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried ein Konzert: Gemeinsam mit ihren Dozentinnen und Dozenten präsentieren sie groß besetzte Kammermusikwerke. Dabei kommen unter anderem Kompositionen von L.v. Beethoven, J. Brahms oder F. Mendelssohn zur Aufführung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Meisterkurses kommen aus der ganzen Welt an die Landesmusikakademie nach Ochsenhausen, um gemeinsam groß besetzte Kammermusikwerke von der Romantik bis zur klassischen Moderne zu erarbeiten. Als Abschluss wird das Erarbeitete in Räumlichkeiten, wie im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried, aufgeführt. Zusammensetzungen des Ensembles ergeben sich dabei erst während des Unterrichts.

Die Werksauswahl umfasst Kompositionen von L.v.Beethoven, J. Brahms, F. Mendelssohn, A. Dvorak, M. Glinka, G. Kurtag bis zu G. Kodaly. Der Eintritt zu diesem erstklassigen Kammermusikabend ist frei. Weitere Kammermusikabende der Kammermusikakademie Süddeutschland finden am Sonntag, 10 Juli, um 19 Uhr im Bibliothekssaal Ochsenhausen und am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr im Bibliothekssaal Wiblingen statt. Im Bibliothekssaal Ochsenhausen finden sie außerdem am Samstag, 16. Juli, und Montag, 18. Juli, jeweils um 19 Uhr statt.