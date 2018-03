Beamte der Polizei Riedlingen haben am Samstagabend gegen 22.55 Uhr einen 21 Jahre alten Autofahrer in der Aulendorfer Straße in Bad Schussenried kontrolliert. Hier stellten die Beamten Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte die Annahme der Polizei. Der junge Autofahrer musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Er sieht nun einem Fahrverbot und einer Anzeige entgegen.