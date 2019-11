Die Mitglieder der Jugendkapelle des MV Stadtkapelle Bad Schussenried sind vor Kurzem gemeinsam ins Spieleland nach Ravensburg gefahren. An einem schönen Herbstmittag durften die jungen Musiker direkt am Eingang die Besucher mit Blasmusik begrüßen. Unter der Leitung von Michaela Walser spielten sie ein Konzert, welches moderne Stücke wie das Medley „Queen in Concert“ oder den „Party Dance Mix“ beinhaltete. Nach einer Stunde Spaß am musizieren hatten die Jugendlichen dann Freizeit, die sie im Park völlig auslebten. Vom Traktor fahren, über die Rodelbahn bis hin zum Wasserrafting wurden selbst die Ältesten nochmal zu Kindern. Am Abend ging es dann wieder zurück in die Heimat, wo dann noch zusammen gegessen wurde. Dieser Tag zeigte wieder einmal, dass Leidenschaft zur Musik verbindet.