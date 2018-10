Die Jugendkapelle Bad Schussenried gibt heute, 27. Oktober, um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Stadthalle Bad Schussenried, zugunsten des Förderkreises für Tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kranken Kindern und deren Familien zu helfen und ihr Leben während der Therapie in der Kinderklinik Ulm zu erleichtern. Er unterstützt dabei die Klinik bei sachlichen und personellen Engpässen. Er bietet den Eltern Unterkunft in den Elternhäusern und fördert die Leukämieforschung, die Knochenmarktypisierung sowie viele Einzelprojekte zum Wohle der Kinder. Nach dem großen Erfolg am Jugendfestival im vergangenen Jahr in Schemmerhofen, möchte sich die Jugendkapelle mit einem großen Konzert den Bürgern präsentieren. Im ersten Teil werden die Zuhörer von der Jugendkapelle mit dem „Phantom der Oper“, „A Symphonic Portrait von Andrew Lloyd Webber“, „Selections from Mary Poppins“ und „Hinterm Horizont“ in die Welt der erfolgreichsten Musicals entführt.

Im zweiten Teil des Konzerts werden Titel wie „A Cheasapeake Bay Adventure“, „Elton John Classics“, „Eighties Flashback“, „Purple Rain“ und „Hardrock Stones“ für rockige Stimmung sorgen.