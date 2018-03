Alle, die auf die Namen Josef, Josefine, Beppe oder Sepp hören, sind am Montag, 19. März, zum Josefstag in den Schussenrieder Bierkrugstadel und in die Gaststätte des Bierkrugmuseums eingeladen. Selbstverständlich dürfen auch Nicht-Josefs mitfeiern. Der Eintritt ist frei, und allen, die sich als Josef oder Josefine ausweisen können, spendiert Seniorchef Jürgen Josef Ott eine Halbe. Für Unterhaltung sorgen die original Josefskapelle und der Josefschor, außerdem ist die urige Witzeerzählerin „Oma Paula“ mit von der Partie und „Erich“ macht auf seiner Quetschen Musik.

Der Josefstag am 19. März war bis 1965 ein katholischer Feiertag in Oberschwaben. An diesem Tag feierten die Menschen den Namenstag des gesetzlichen Vaters von Jesus. Nachdem dieser Brauch eingestellt worden war, belebte Jürgen Josef Ott diese alte Tradition wieder zum Leben. Der von Jürgen Josef Ott gegründete Schussenrieder Josefsverein umfasst mittlerweile mehr als 1600 Mitglieder und hat seit 2003 auf dem Brauereigelände eine eigene Josefs-Kapelle.