Josefs und Josefinen treffen sich

Der traditionelle Josefstag der Schussenrieder Brauerei Ott findet in diesem Jahr wieder in kleinerem Rahmen statt. Am Samstag, 19. März, treffen sich ab 10 Uhr wieder alle, die auf die Namen Josef, Josefine, Beppe und Sepp hören, zum traditionellen Josefstag in allen Gasträumen der Brauereigaststätte in Bad Schussenried. Der Eintritt ist frei, und allen, die sich als Josef oder Josefine ausweisen können, spendiert Seniorchef Jürgen Josef Ott eine Halbe Bier.

Wer könnte besser für das passende Rahmenprogramm sorgen als die Original Josefskapelle. Außerdem dürfen sich die Gäste neben der urigen Witzeerzählerin „Oma Paula“ auch auf den Hausmusikanten „Erich“ mit seiner Quetschen freuen. Selbstverständlich dürfen auch Nicht-Josefs kommen und mitfeiern. Für das Jahr 2023 plant die Brauerei, den Josefstag wieder im Bierkrugstadel zu veranstalten.

Die Gäste können sich auf zwei neu gestaltete Räume freuen. Die Schussenrieder Stube und die Pater-Mohr Stube wurden aufwändig modernisiert.

Der Josefstag am 19. März war bis zum Jahre 1965 ein katholischer Feiertag in Oberschwaben. An diesem Tag feierten die Menschen den Namenstag des gesetzlichen Vaters von Jesus. Aber wie so viele alte Traditionen wurde auch dieser Brauch eingestellt. Erst Jürgen Josef Ott erweckte diese alte Tradition wieder zum Leben. Schon immer setzt er sich für den Erhalt oberschwäbischer Traditionen und Bräuche ein. Kein Wunder, denn die Familie Ott ist mit dem Namen Josef eng verbunden: Seit Generationen führen die Ott’schen Bierbrauer den Namen Josef als Erst- oder Zweitnamen. Der von Jürgen Josef Ott gegründete Schussenrieder Josefsverein umfasst mittlerweile mehr als 1600 Mitglieder und hat seit 2003 auf dem Brauereigelände sogar eine eigene Josefs-Kapelle.