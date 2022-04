Josef Krug jun. verlässt die Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 14 Jahren als 1. Vorsitzender hat Josef Krug jun. sein Amt abgegeben. Er war von 1995–2009 stellvertretender Vorstand beim MV Steinhausen-Muttensweiler e.V. und von 2009–2022 1. Vorstand. Er war Hauptorganisator des alljährlichen Gartenfestes sowie des fünfzigsten sowie des sechzigsten Jubiläumsjahres, das leider Corona zum Opfer fiel.

Er half bei vielen Projekten mit wie zum Beispiel bei der Erschließung und beim Anlegen des Festplatzes in Steinhausen. Er war nicht nur im Musikverein aktiv, sondern von 1983 und 1984 auch Gruppenleiter bei der KLJB Steinhausen-Muttensweiler und half auch hier als Hauptorganisator beim Bau des Landjugendheims mit. Auch in der Wallfahrtskirche Steinhausen war er circa 25 Jahre im Mesnerdienst tätig. Danach war er noch weitere 10 Jahre für die Ministranten in der Wallfahrtskirche aktiv. Er erhielt bereits die Verdienstmedaille in Gold mit Diamant und einer Urkunde. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief für 40 jährige aktive Tätigkeit erhielt er in der Generalversammlung des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler. Der MV Steinhausen-Muttensweiler e.V. bedankt sich recht herzlich bei ihm für den langjährigen Einsatz, seine Treue und Verbundenheit zum Verein.