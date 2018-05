Auf eine außergewöhnliche Einladung hin hatten sich die Bad Schussenrieder Johanniter auf den Weg nach Ungarn gemacht. Der Leiter der Ungarischen Genossenschaft des Johanniterordens, István de Tomcsányi, hatte persönlich zum Rittertag, der Jahreshauptversammlung des Ordens an den Balaton eingeladen. Im Gepäck hatten die Johanniter auch eine Spende.

In der Reformierten Kirche in ser ungarischen Stadt Balatonfüred konnten die Gäste mit zahlreichen Ordensrittern und dem Herrenmeister Oskar Prinz von Preußen einen Gottesdienst feiern.

Doch nicht alleine zum Rittertag wollten Carmen und Hans Klein, Heidi Weber, Gertraut und Doris Herforth, sondern auch einen ganzen Anhänger mit gespendeten Inkontinenz- und Pflegehilfsmittel, Bettwäsche, Gardinen und Kinderspielsachen im Pflege- und Behindertenheim für das Netzwerk Sarepta in Budapest übergeben. Die Bad Schussenrieder konnten unter anderem eine Gruppe Bewohner aus einen neuen Wohnheim treffen. Daneben konnte sich das Helferteam beim Rundgang durch die Einrichtung auch über die sinnvolle Verwendung der vielen Spenden aus Oberschwaben ein Bild machen. „Hier wird wirklich alles gebraucht und verwendet“, bedankte sich Pfarrer Sztojanovics für die vielen Spenden.

Küche als Wunsch

Einen großen Wunsch hatte Pfarrer Andras Sztojanovics den Johannitern noch mitgegeben. In einem der Nebenhäuser sollte unbedingt noch eine kleine Küche mit einem Speiseraum eingebaut werden. „Die betagten Bewohner möchten gerne auch mal wieder ihre alten Gerichte kochen und dann zusammen essen“, so der Heimleiter. Und das nächste Projekt sei bereits in Arbeit: ein Transport mit Pflegebetten auf einem 40-Tonner, wie der Johanniterortsbeauftragte Hans Klein erklärt.