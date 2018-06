Die Johanniter-Dienststelle Bad Schussenried und die Hospizgruppe trauern um Charlotte Flaischlen. Mehr als 16 Jahre lang war sie der Motor der Hospizgruppe und immer zum Wohle der Johanniter-Dienststelle im Einsatz – am 11. April ist Charlotte Flaischen im Alter von 95 Jahren verstorben.

In christlicher Nächstenliebe hat die Hospizgruppe Bad Schussenried 1997 ihre Arbeit in der Kurstadt begonnen. Eine der ersten Ehrenamtlichen in der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender war die damals schon fast 80-jährige Charlotte Flaischlen. „Darf ich denn da in meinem Alter überhaupt noch mitmachen?“, fragte sie. Sie durfte. Zusammen mit weiteren Hospizhelfern wurden Anfang 1999 die ersten Menschen an ihrem Lebensende begleitet und bei deren Angehörigen Beistand geleistet. Immer einsatzbereit, wenn es darum ging, anderen Menschen in Not beizustehen, war das wesentliche Merkmal von ihr. Aus der Johanniterarbeit in Bad Schussenried und im ganzen Landesverband war sie nicht mehr wegzudenken.

Selbstverständlich war die Verleihung des „Ehrenzeichens des Johanniterordens“ 2002 in Berlin nicht wirklich eine Überraschung. „Für die vielen Jahre, in denen wir diese ungewöhnliche Frau kennen durften, sagen die Mitarbeiter der Johanniter Bad Schussenried herzlichen Dank und verabschieden sich bei der Mutter und guten Seele der Dienststelle".

Mit einer Gedenkstunde am Dienstag, 22. April, um 14.30 Uhr in der Franziskuskapelle des Seniorenzentrums Haus Regenta wollen die Johanniter ihr Engagement würdigen. Die Beisetzung erfolgt vormittags im engsten Familienkreis.