Johanniter-Jugend und Christuskirche kooperieren

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Schussenried und die Johanniter-Jugend kooperieren in der Jugendarbeit. „Was lange währt, kommt an sein Ziel“, schreibt der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Georg Maile, in seinem Begleitschreiben zur unterschriebenen Kooperationsvereinbarung für eine gemeinsame Jugendarbeit.

Die Kirchengemeinde freue sich über die gute und konstruktive Zusammenarbeit, betont Pfarrer Maile, und hebt auch gleich hervor, dass die Vereinbarung „in dieser Form einmalig ist in unserer Landeskirche“. Dabei unterstützt die Gemeinde der Christuskirche schon seit Jahren sehr erfolgreich die gemeinsame Jugendarbeit.

Überhaupt wird in der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung deutlich, wie sehr sich die Ziele und Werte zusammenfügen. Laut Mitteilung stehen der Dienst am Nächsten, gesellschaftliche Mitverantwortung und sinnstiftende Orientierung ebenso wie Glaubensfragen und soziales Verhalten im vereinbarten Text. „Natürlich auch Spielen, biblische Geschichte und Erste Hilfe kennenlernen“, betont Simone Zell von der Johanniter-Regional-Jugendleitung, „soweit die Kinder und Jugendlichen das Angebot annehmen.“ Die Johanniter sind in der Tradition des evangelischen Ordens im Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz und der Erste-Hilfe-Ausbildung sowie in der karitativen und sozialen Arbeit von der Jugend bis Altenpflege vielfältig aktiv.