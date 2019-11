Johanniter bepacken Weihnachtstruck

Der Startschuss für die Weihnachtstruckeraktion der Johanniter fällt am Samstag. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden. Die Päckchen werden von ehrenamtlichen Helfern an notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Südosteuropa verteilt.

Viele Kindereinrichtungen und Schulen unterstützen das Hilfsprojekt genauso wie Unternehmen und Organisationen. „Es ist einfach großartig, wie viel Unterstützung wir von den Menschen bekommen“, sagt Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter Oberschwaben/Bodensee. „Viele spenden seit mehreren Jahren Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker.

In diesem Jahr fahren die Weihnachtstrucker in fünf Länder: Neben Albanien, Bosnien sowie Nord- und Zentralrumänien sind dies die Ukraine und auch Bulgarien. „Es scheint so weit weg, doch nicht weit von hier gibt es auch in Europa viele Gegenden, in denen es den Menschen an Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln fehlt“, sagt Dittrich. „Sie leben unter einfachsten Bedingungen und kommen mit den Lebensmitteln gerade im Winter nur knapp über die Runden.“

Sammelstelle in Bad Schussenried

Bis zum 13. Dezember können die Päckchen in den Dienststellen der Johanniter und weiteren Sammelstellen abgegeben werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten dann mehr als 100 ehrenamtliche Fahrer zusammen mit zahlreichen Helfern ihre mehrtägige Reise nach Südosteuropa. An zentralen Verteilstellen übergeben sie die Päckchen mithilfe langjähriger Partnerorganisationen möglichst persönlich an die Empfänger.

Die Johanniter-Dienststelle Bad Schussenried befindet sich in der Biberacher Straße 9 und hat donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet, Telefon 0751/361490. Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, gibt es eine Packliste (ein kleines Geschenk für Kinder wie Malbuch und Malstifte, 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Duschgels, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten, zwei Tuben Zahnpasta.

Eine große Organisation

Die Johanniter-Unfall-Hilfe steht in der Tradition des evangelischen Johanniterordens und engagiert sich seit mehr als 60 Jahren in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen. Mit mehr als 23 000 Beschäftigten, rund 40 000 ehrenamtlichen Helfern und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern zählt der gemeinnützige Verein zu einer der größten Hilfsorganisationen in Europa.