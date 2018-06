Jakob-Heimpel-Pokal im Kunstradfahren steigt in Ingoldingen

Der Jakob-Heimpel-Gedächtnispokal im Kunstradfahren findet erstmals in Ingoldingen statt. Um 9.30 Uhr beginnt der erste Wettkampf am Sonntag, 26. Januar, in der Ingoldinger Sporthalle (Niederbergstraße 11), um 16 Uhr der letzte. Laut dem Veranstalter RMSV Bad Schussenried sind rund 70 Sportler am Start.

„Der Boden in der Schussenrieder Turn- und Sporthalle ist für das Kunstradfahren zu weich und hat Unebenheiten“, erläutert Mitorganisatorin Evelyn Walser einen Grund für die Verlegung des Jakob-Heimpel-Pokals in die Ingoldinger Sporthalle. Bislang habe der RMSV daher für die Veranstaltung immer einen Holzboden ausgelegt. „Der ist mittlerweile 20 Jahre alt und marode. Einen neuen können wir uns von Vereinsseite nicht leisten“, so Walser, die Sportvorstand beim RMSV ist. Von der Stadt sei schon Ende 2013 signalisiert worden, dass in der Schussenrieder Halle ein neuer Boden verlegt werden solle. „Bislang ist aber noch nichts passiert. Hoffentlich tut sich bald etwas. Wir vom RMSV sind an einer schnellen Lösung interessiert, auch Bürgermeister Achim Deinet. Der Ball liegt jetzt bei der Stadt“, sagt die 46-Jährige. Unfrieden mit der Stadt herrsche deswegen aber nicht. Als Beleg dafür kann angesehen werden, dass Bürgermeister Achim Deinet auch in Ingoldingen Schirmherr des Jakob-Heimpel-Pokals ist, der in Gedenken an den verstorbenen RMSV-Trainer stattfindet, der unter anderem zahlreiche Titelträger und Medaillengewinner geformt hat. Das Kunstradtraining des RMSV ist laut Walser durch das Hallenbodenproblem nicht beeinträchtigt. „Das findet in der Turnhalle bei der Stadthalle statt.“

Walser hofft, dass es kein Dauerzustand ist, dass der Heimpel-Pokal in Ingoldingen stattfindet. „Auch wenn es für uns logistisch einfacher ist, weil kein extra Boden verlegt werden muss. Der Heimpel-Pokal gehört aber einfach nach Schussenried“, findet die Mitorganisatorin. Wo die Veranstaltung nächstes Jahr angesiedelt sein wird, ist noch unklar.

Trotz des Umzugs in die Ingoldinger Sporthalle freut sich der RMSV-Sportvorstand auf den Wettkampf. „Dieses Jahr ist das Starterfeld nicht so hochkarätig wie 2013, aber immer noch gut besetzt“, sagt Walser. Neben Lokalmatadorin Carolin Brauchle sei mit Julius Bitter aus Lorch ein weiterer Nationalkaderfahrer am Start. Dieser ist im Einer Mitglied der Juniorennationalmannschaft. Zudem treten nach Angaben der Mitorganisatorin weitere Zweier-Paare aus dem Juniorenbereich mit einem hohen Schwierigkeitsgrad an, beispielsweise Patrick Tisch/Sarah Kimmerle oder die Lokalmatadoren Michael und Matthias Quecke. „Im Juniorenbereich ist der Heimpel-Pokal gleichzeitig ein Quali-Wettbewerb für die württembergischen Meisterschaften“, erläutert die 46-Jährige.

Im Einer der Frauen tritt Lokalmatadorin Carolin Brauchle an. Sie sei richtig gut drauf, so Evelyn Walser. „Sie trainiert in Freiburg neben ihrem Lehramtsstudium. Carolin will dieses Jahr die WM-Qualifikation schaffen. Dafür muss sie unter die besten zwei in Deutschland kommen.“ Bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr im hessischen Baunatal belegte Brauchle Rang vier. Neben Wettkämpfen im Einer und Zweier werden in Ingoldingen auch die Disziplinen Vierer- und Sechser-Kunstradfahren zu sehen sein. Aus allen Vereinen des Radsportbezirks Oberschwaben, die Kunstradfahren betreiben, wie Mochenwangen, Eisenharz oder Ravensburg, sind nach RMSV-Angaben Starter dabei. Auch der heimische SV Kirchdorf ist zahlreich beim Jakob-Heimpel-Pokal vertreten.