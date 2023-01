Jakob-Emele-Realschule lädt zum Infotag

Für alle künftigen Fünftklässler findet am Freitag, 27. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr der Infotag an der Jakob-Emele-Realschule statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Direkt im Anschluss beginnen die Führungen durch das Schulhaus durch Lehrkräfte und Schüler-Guides. Für die Eltern hält Rektor Albrecht Binder darüber hinaus einen Info-Vortrag über die Schulart Realschule und das Profil der Jakob-Emele-Realschule, während die Viertklässler bei unterschiedlichen Mitmach-Angeboten aktiv werden können. Schulleitung, Lehrkräfte und Schulsekretärin Benkert informieren über Fragen rund um den Schulalltag an der Jakob-Emele-Realschule.

Offizielle Anmeldemöglichkeiten sind daraufhin am Mittwoch, 8. März, von 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 9. März, von 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Das Anmeldeblatt bei der weiterführenden Schule im Original und die Grundschulempfehlung sollten unbedingt mitgebracht werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Schule um eine telefonische Terminvereinbarung über das Sekretariat unter 07583/940180.