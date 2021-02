Jakob-Emele-Realschule bietet digitalen Infoabend an

Die Jakob-Emele-Realschule lädt zum digitalen Informationsabend ein. Am Montag, 8. Februar, haben Eltern die Möglichkeit ab 19 Uhr in Form einer Online-Videokonferenz die Realschule kennen zu lernen. Schulleiter Albrecht Binder präsentiert dabei die Schule, anschließend steht er in einem Online-Chat für Fragen. Wer teilnehmen möchte, wird geben sich telefonisch unter 07583 / 940180 oder per E-Mail an info@jakob-emele-rs.de an das Sekretariat zu wenden. Dort erhalten Interessierte die Zugangsdaten für die Veranstaltung. Der Konferenzraum wird am 8. Februar ab 18.50 Uhr geöffnet sein. Eine Anmeldung zu dieser Konferenz vorab ist nicht erforderlich. Die Schule bittet die Teilnehmer wenn möglich ein Headset zu verwenden, um störende Nebengeräusche zu reduzieren.