Jahreskonzert des MV Steinhausen-Muttensweiler

Eröffnet wurde der Konzertabend des Musikvereins durch die Jugendkapelle Young Harmony unter der Leitung von Leonie Maurer mit dem Stück „Break-up“. Mit dem Lied „How To Train Your Dragon“ und der Zugabe „Can’t Stop The Feeling“ schloss die Jugendkapelle ihren Konzertteil.

Wir gratulieren Leonie Maurer zu einer sehr gelungenen Premiere mit der Jugendkapelle.

Der Musikverein Steinhausen-Muttensweiler startete unter der Leitung von Eugen Föhr mit „Return to Ithaca“ kraftvoll in den zweiten Teil des Konzerts. Hierbei spielte Martin Huber ein sehr gelungenes Klarinetten Solo. Danach folgte das Stück „African Symphony“, bei dem die Schlagzeuger ihr Können unter Beweis stellen konnten. Mit dem Stück „Robinson Crusoe“ verabschiedete sich der Musikverein in die Pause.

Nach der Pause spielte der Musikverein „The Way Old Friends Do“, gefolgt von „Baker Street“ mit einem hervorragenden Saxophon Solo von Eva Mühlbauer. Bei dem Stück „Nessaja“ konnten die Zuhörer durch die bekannte Melodie mitschwingen und in Erinnerungen schwelgen. Die Kapelle schloss dann mit dem Stück „Veni Emmanuel“ den Konzertabend.

Als Zugabe folgte das aus James Bond bekannte Lied „Skyfall“ und die Polka „Apfelblüten“.