Jahreshauptversammlung Kreisjägervereinigung Biberach

Später als sonst im Jahr lud Kreisjägermeister Dieter Mielke die Jägerinnen und Jäger der Kreisjägervereinigung Biberach e.V. zur diesjährigen Hauptversammlung am 3. Juni nach Maselheim. Die Terminwahl wurde, wie so vieles im zurückliegenden Vereinsjahr, durch Corona beeinflusst. Dennoch, es war ein bewegtes Jahr, auf welches Dieter Mielke und auch seine Obleute für Jugendarbeit, Hundewesen, Kitzrettung, Bläser und Öffentlichkeitsarbeit zurückblickten.

Der Verein hat aktuell 833 Mitglieder und eine Frauenquote von gut 10 Prozent, Tendenz stark steigend. Die Finanzen des Vereins sind grundsolide und die Kassenführung von Schatzmeister Philip Graf Reuttner einwandfrei. Die Jugendarbeit des Vereins floriert, die Naturpädagogen der Jägerschaft sind kreisweit im Einsatz, um Kindern und Jugendlichen die Natur und deren Zusammenhänge nahe zu bringen. Auch Hubert Vogel, zuständig für die Hundeausbildung im Verein, konnte berichten, dass die von ihm organisierten Kurse so gut besucht waren, wie selten zuvor. Drohnenobmann Manfred Lochbühler berichtete über die neue Drohne des Vereins und die Drohnenstaffel des Vereins mit vier eigenen Maschinen. Die Drohnen sich aktuell bei der Kitzrettung im Einsatz und haben dieses Jahr schon über 50 jungen Rehen das Leben gerettet.

Aber der Jägerschaft stehen auch Herausforderungen ins Haus. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Emmendingen ist ebenso ein Thema für die Zukunft, wie die anstehenden Umbaumaßnahmen am Schießstand Laupheim.

Ein weiteres, sehr erfreuliches Event steht den Jägern im Herbst ins Haus. Die KJV Biberach wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Dies soll natürlich gebührend gefeiert werden. Besondere Ehrungen standen in diesem Jahr auch an. Georg Britsch senior blickt auf eine 65-jährige Mitgliedschaft zurück. Für ihre 50-jährige Treue zum Verein wurden Karl Meisterhans, Dieter Müller, Manfred Obert, German Bochtler, Hubertus Eberle, Tilman Fischer, Eugen Hummler, Hermann Sontheimer, Ludwig Zimmermann, Josef Wiest und Hubert Bentele geehrt. Max Steigitzer und Josef Demmel erhielten aus der Hand des Kreisjägermeisters die Ehrennadel in Bronze für ihre Verdienste. Robert Wölfle wurde für sein jagdliches Lebenswerk geehrt.