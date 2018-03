Der Schussenrieder Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2018 mit ordentlichen Erträgen von rund 17,6 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von circa 15,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt verabschiedet. Das Zahlenwerk als Ganzes wurde, nach diversen Einzelabstimmungen über Änderungsanträge, einstimmig befürwortet.

Zugleich beschloss der Rat mehrheitlich gegen vier Nein-Stimmen der Freien Wähler, eine Arbeitsgruppe Finanzen einzurichten. Sie soll nichts entscheiden, aber die Haushaltsstruktur durchforsten und so helfen, das bekannte Problem in den Griff zu bekommen: Die laufenden Kosten galoppieren davon und lassen wenig Spielraum für Investitionen, wie Kämmerer Carsten Kubot schon früher umrissen hatte. Stadtrat Alexander Eisele (FUB/BL) sprach von „finanziell herausfordernden Zeiten“, in denen aber bekanntlich große Aufgaben wie Sporthalle, Schulzentrum und manches mehr anstehen. Die Einrichtung der Arbeitsgruppe hatten FUB/BL und CDU unabhängig voneinander beantragt. Die Verwaltung befürwortete dies, die Freien Wähler nicht: „Solch wichtige Themen gehören in den gesamten Gemeinderat“, sagte Frank Spähn. Man einigte sich, dass sämtliche Räte zu den Sitzungen eingeladen werden. Das veranlasste zwar Bürgermeister Achim Deinet zur sarkastischen Frage, wozu man dann eine Kommission brauche; aber die Räte äußerten sich überzeugt, dass sich ein kleiner Kreis herauskristallisieren wird.

Dorfstraße und Telefonanlage

Gegenüber der Beratung im Februar haben sich in dem Zahlenwerk Änderungen ergeben. Der Entwurf war vergangenes Jahr erarbeitet worden und wurde seither aktualisiert, sagte Kubot. So wurden auf Antrag der Verwaltung 230 000 Euro für die Sanierung der Dorfstraße in Steinhausen inklusive Gehweg und Breitbandausbau aufgenommen: Die Stadt sollte ihren Part mit erledigen, wenn das Land die Bagger an dieser Landesstraße anrollen lässt. 60 000 Euro werden reserviert für eine Telefonanlage fürs Rathaus und das Schulzentrum, da die Telekom die übrig gebliebenen analogen Anschlüsse kündigt. Der Kauf des Annemarie-Griesinger-Hofs (190 000 € im Etat) ist inzwischen beschlossen. Im Gebäude der Stadtkasse müssen die undichten Fenster ausgetauscht werden (10 000 €).

Rückstellung für Schulen

Die von der Summe her größte Änderung beschloss der Rat mehrheitlich auf Antrag der CDU: Für die Schulsanierungen wird eine Rückstellung von 1,5 Millionen Euro gebildet. Peter Vollmer bezeichnete dies als „eine Art Selbstverpflichtung“, dieses Geld nicht für andere Dinge auszugeben. Anders als bei einer Rücklage gehe es hier gerade um die Zweckbindung. Für die FUB/BL äußerte Alexander Eisele Verständnis für das Ansinnen, da Gelder schon öfters auf andere Vorhaben umgeschichtet worden seien. Dagegen sah Frank Spähn (Freie Wähler) keinen Anlass, dass „wir uns ohne Not einengen“; die Bedeutung der Schulen sei auch so jedem klar. Bürgermeister Deinet äußerte sich ähnlich und ergänzte, die Summe sei „völlig aus der Luft gegriffen“. In der gleichen Sitzung beschloss der Rat ja, vorsorglich Förderanträge für eine Generalsanierung des Schulzentrums mit einem geschätzten Kostenvolumen von 12,9 Millionen Euro zu stellen – wobei offen ist, was genau in welchem Zeitraum tatsächlich gemacht werden soll (SZ berichtete). Dennoch wurde die Rückstellung „als Signal“ mit neun Stimmen von CDU und FUB/BL beschlossen. Sechs Nein-Stimmen kamen von Deinet, den Freien Wählern und der fraktionslosen Susanne Diesch.

Geringe Planungskosten für Halle

Die Planungsmittel für die Sporthalle wurden nicht wie von der CDU beantragt auf 2019 verschoben, aber halbiert (auf 200 000 €), da sich inzwischen geringere Planungskosten abzeichnen. Kämmerer Kubot gab hierzu bekannt, dass diese Woche ein erster Termin mit einem Fachbüro anstehe und vier, fünf weitere Termine folgen sollen. Wie berichtet, hatte sich die AG Halle für einen strukturierten, bis zur Bauantragsreife durchkalkulierten Vergleich der Varianten Neubau, Teilsanierung oder Generalsanierung mithilfe von Fachleuten ausgesprochen.