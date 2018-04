Bürgermeister Achim Deinet war kürzlich im Baltikum und bei dieser Reise sei erneut augenfällig geworden, wie sehr Deutschland beim Glasfaserausbau (Foto: dpa) hinterherhinke. Manuel Hommel von Geo Data pflichtete bei: Bei Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude selber (FTTH) stehe Deutschland mit einer Anschlussrate von 2,3 % unter den Industrieländern sehr weit hinten. In Bulgarien seien es 28 %, in Lettland 50,6 %, in Japan gar 69,1 % (Quelle: FTTH Coucil).