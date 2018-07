In der Sitzung des Schussenrieder Gemeinderats am Donnerstag, 19. Juli, von 18 Uhr an im kleinen Saal der Stadthalle berichtet der Investor über den Stand der Projektentwicklung beim Areal Metzgergässle.

Außerdem sollen die Räte entscheiden, ob auch auf dem Friedhof in Bad Schussenried Rasengräber angelegt werden; in diesem Zusammenhang soll zudem die Gebührensatzung geändert werden. Nach mehreren Vorfällen von Vandalismus steht eine Benutzungsordnung fürs Schulzentrum zur Debatte. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem die Fortsetzung des Vertrags über die Schulsozialarbeit und die offene Jugendarbeit mit dem Haus Nazareth, die Erweiterung der Öffnungszeiten im Kindergarten Sonnenschein in Reichenbach, die Bebauungspläne für die Gewerbegebiete Hinter den Erlen (erste Änderung) und Liebherr-Erweiterung Nord-Ost sowie ein verkaufsoffener Sonntag am 30. September. Vor dem Gemeinderatswahl im Mai 2019 ist die Sitzverteilung zu überprüfen und es steht zur Debatte, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem Ortsvorsteher für Reichenbach wird besprochen.