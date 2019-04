Interview: „Die Werkrealschulen werden gebraucht“

An Grund- und Werkrealschulen sind männliche Lehrkräfte eine Seltenheit. In Bad Schussenried ist die vakante Stelle des stellvertretenden Schulleiters nun mit dem Hauptschullehrer Uwe Zimmermann besetzt worden – was die Männerquote dort verdoppelt. Redakteurin Katrin Bölstler hat mit ihm über seinen Beruf und die Zukunft der Werkrealschulen gesprochen.

Herr Zimmermann, zwölf Jahre lang waren Sie an der Grund- und Werkrealschule in Mittelbiberach tätig. Warum verlassen Sie die Schule?

In Mittelbiberach wird es ab nächstem Schuljahr keine Werkrealschule mehr geben. Ich bin momentan Klassenlehrer der letzten 9. Klasse. Da die Schule in Zukunft weniger Schüler haben wird, fällt unter anderem meine Stelle als stellvertretender Schulleiter weg. Daher werde ich nach Bad Schussenried versetzt.

Haben Werkrealschulen denn überhaupt noch eine Zukunft?

Ja, ich denke schon. Es wird immer Schüler geben, die an einer Werkrealschule am besten gefördert werden können.

Welche Schüler sind das?

Jene, die bereits in der 4. Klasse leistungsschwächer sind und Probleme haben, mit dem Tempo der Klasse mitzuhalten. Werden sie dann in Klasse 5 und 6 nicht ausreichend gefördert, besteht die Gefahr, dass sie aus lauter Frust die Freude am Lernen ganz verlieren und dann vollends den Anschluss verpassen.

Welche Vorteile hat eine Werkrealschule denn gegenüber einer Real- oder Gemeinschaftsschule?

Die Klassen sind oftmals kleiner und die Lehrer sind hier speziell dafür ausgebildet, leistungsschwächere Schüler zu fördern. Zudem sind die Werkrealschulen meist sehr praxisorientiert ausgerichtet und arbeiten eng mit örtlichen Unternehmen zusammen. Schüler, die nicht so gerne lernen, können so erkennen, warum es sich lohnt, sich anzustrengen.

An den Realschulen ist es nun auch möglich, den Hauptschulabschluss zu machen. Wird das die Werkrealschulen weiter schwächen?

Seit die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist, werden häufiger Schüler mit Werkrealschulempfehlung an der Realschule angemeldet, wechseln dann in Klasse 6 oder 7 doch auf die Werkrealschule. Die oberen Klassen haben an den Werkrealschulen eine deutlich höhere Schülerzahl als die unteren. Auch das ist für mich ein Zeichen, dass die Werkrealschulen gebraucht werden. Ob die neue Ausrichtung der Realschulen daran etwas ändert, wird sich zeigen.

Sie treten Ende April Ihre neue Stelle an, doch Sie werden noch bis zum Ende des Schuljahres in Mittelbiberach unterrichten.

Es war mir wichtig, meine 9. Klasse noch bis zum Ende zu begleiten, schließlich bin ich ihr Klassenlehrer. Ich werde daher vorerst nur einen Tag in der Woche in Bad Schussenried sein, um mich dort einzuarbeiten.

Was möchten Sie in Ihrer neuen Position bewirken?

Für mich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grund- und der Werkrealschule sehr wichtig. Nur so ist es möglich bei den Eltern der Grundschüler ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um ihnen aufzeigen zu können, dass für manche Kinder die Werkrealschule eine gute Wahl sein kann. Ich stelle mir vor, dass diese Kooperation in Bad Schussenried aufgrund der räumlichen Trennung der beiden Schularten nicht ganz einfach ist.

Was ist Ihnen noch wichtig?

Ich möchte die Berufsorientierung vorantreiben. Der direkte Bezug erscheint mir gerade bei den Werkrealschülern enorm wichtig. Positive Erfahrungen in einem Praktikum können Schüler enorm beflügeln. Und eine ständige Herausforderung bleibt für uns natürlich die Heterogenität der Schüler, dass wir jeden im Hinblick auf seine Schwächen und Stärken optimal fördern. Das gilt sowohl für die Grundschule als auch für die Werkrealschule.

Sie werden die zweite männliche Lehrkraft in Bad Schussenried sein. Warum entscheiden sich so wenige Männer für Ihren Beruf?

Ich vermute, das hat mit dem Image zu tun. Es gilt komischerweise nicht als sehr männlich, auch mit kleinen Kindern zu arbeiten. Ich stelle jedoch fest, dass es sowohl den Kindern als auch dem Kollegium gut tut, wenn es sowohl weibliche als auch männliche Pädagogen an der Schule gibt. Es ist ein toller Beruf und ich kann nur jedem empfehlen, sich für diese Ausbildung zu entscheiden.