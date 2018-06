Hauswirtschaftsschule, Militäranstalt, Kino und Zuhause für zahlreiche Generationen: Das schmucke Backsteinhaus in der Ziegelweiherstraße 5 prägt schon seit mehr als 100 Jahren das Schussenrieder Stadtbild. Um ein Haar aber wäre seine Geschichte nun zu Ende gegangen, denn eigentlich hatte die Stadt als Eigentümerin das Gebäude im vergangenen Jahr zum Abriss ausgeschrieben. Johanna Kittel und Tobias Roth haben sich stattdessen dazu entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen – und die alte Hauswirtschaftsschule als Wohnhaus zum neuen Leben zu erwecken.

Noch verbirgt sich die hübsch verzierte Ziegelsteinfassade unter dem Baugerüst, ein großer Container versperrt einen Teil des Wegs und im Inneren wirbeln die Arbeiter mächtig Staub auf. Doch Gabriele Kittel klettert gelassen über das Geröll. In ihren Augen blitzt Tatendrang, Schutt und Schmutz der Baustelle scheint die Architektin gar nicht zu bemerken: „Diese Seite wird abgerissen – das gibt einen tollen Freisitz und bringt Licht und Sonne in den Westgiebel.“

Im Durcheinander der Baustelle fällt es zuweilen schwer, Kittels visionärem Blick zu folgen. „Als Architektin schaut man die Dinge halt ein wenig anders an“, erklärt die 58-Jährige und lacht. Und die alte Gewerbeschule, die sich nur ein paar hundert Meter entfernt von ihrem Wohnhaus befindet, habe ihr schon immer gefallen. „Schon seit wir hierhergezogen sind“, erinnert sich die gebürtige Tübingerin. Auch wenn der Zustand vor einem Jahr eher abschreckend war: „Der energetische Standard war gleich null, die Sanitäreinrichtungen, sagen wir mal: im Urzustand“, umschreibt die Gebäudeenergieberaterin schmunzelnd. Doch Kittel erkannte auch: Dieses angeblich abbruchreife Haus besitzt Potenzial.

Die Architektin ist aber nicht die Einzige in der Familie Kittel mit einem Sinn für verborgene Schönheit. Beim Kauf habe sie schließlich ihrer Tochter Johanna Kittel und deren Lebensgefährten Tobias Roth den Vortritt gelassen, die Mutter steht den Bauherren jedoch als Fachfrau zur Seite. Mittlerweile sind Umbau- und Sanierungsarbeiten allerdings zu einer Angelegenheit der ganzen Familie geworden, bei der etwa Gabriele Kittels drei Söhne ebenfalls kräftig mit anpacken. Dennoch sind manche Durchhänger nicht ausgeblieben, seit das junge Paar vor ungefähr einem Jahr mit dem Abbruch der alten Bausubstanz begonnen hat. „Aber ich glaube, dass das Ergebnis dann schon alle Mühen vergessen lassen wird“, ist Tobias Roth überzeugt. Beim Umbau verfahre man nach der Strategie: „Alles, was schön ist, bleibt erhalten“, erklärt Kittel. Der Rest werde abgerissen, teilweise ergänzt oder neu gestaltet. So falle der westliche Anbau zwar weg, ein Teil des malerischen Mauerwerks werde aber als Gartenelement erhalten bleiben. Mit Innendämmung, Solarthermie und Photovoltaikanlage wird das alte Haus, das wahrscheinlich 1902 erbaut wurde, auch modernen Ansprüchen an Energieeffizienz genügen.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Ansporn für die aufwendigen Arbeiten ist für die Bauherren die Resonanz der Schussenrieder. „Viele freuen sich, dass das Haus erhalten bleibt“, sagt Kittel. Und die Passanten, ergänzt Roth, verbinden mit dem alten Gebäude viele persönliche Erinnerungen. So haben die Bauherren mittlerweile erfahren, dass ihr künftiges Heim einst ein Kino und das erste öffentliche Telefon der Stadt beherbergte. Und zu Zeiten der Hauswirtschaftsschule, so erzählte eine ältere Dame, klopften die Kinder gerne an die Fenster – hatten sie Glück, schenkten ihnen die Schülerinnen dann eine Kostprobe aus dem Kochunterricht.