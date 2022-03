In der Ukraine ist Krieg – und was hat das mit uns zu tun?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um aus bündnispolitischer und militärischer Sicht etwas Klarheit in das Kriegsgeschehen zu bringen, war am 28. März der Jugendoffizier Hauptmann Maximilian Niehaus zu Gast in der 9. Klasse des Caspar-Mohr-Progymnasiums. Er legte den Schülern dar, wie unser Bündnissystem, die Nato zu dem Konflikt steht und welche Handlungsoptionen sich daraus ergeben: Wie weit kann die Nato gehen, um die Ukraine in der Verteidigung ihrer Selbständigkeit zu unterstützen und wo gibt es Grenzen?

Nicht zuletzt, seit die ersten ukrainischen Schüler das Progymnasium besuchen und am Unterricht teilnehmen, ist klar, dass der Krieg in seinen Auswirkungen in Deutschland angekommen ist. Die Frage nach den Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten beschäftigen die Jugendlichen verständlicherweise und daher wird das Thema auch immer wieder unter verschiedenen Aspekten im Unterricht aufgenommen.