In der Kinderfeuerwehr angefangen, jetzt treten die ersten drei in den aktiven Dienst

Drei der ersten Gründungsmitglieder, die im Dezember 2014 in die Kinderfeuerwehr Bad Schussenried eingetreten sind und im Anschluss die Jugendfeuerwehr durchlaufen haben, haben nun den Übergang in die aktive Wehr besiegelt. Sie bestanden den Truppmann/-frau-Lehrgang und gehören nun der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried an.

Die Kinderfeuerwehr Bad Schussenried wurde 2014 als zweite im Landkreis Biberach gegründet, um den Nachwuchs im Ehrenamt Feuerwehrmann/-frau zu fördern. Die Grundidee: die Kinder in ihrer kindlichen Begeisterung für die großen roten Autos mit Blaulicht abzuholen und sie in der Feuerwehr zu integrieren. Dieses Konzept ging auf.

Die Nachfrage übersteigt die Zahl der freien Plätze in der Kinderfeuerwehr. Etwa neun von zehn Kindern gehen im Alter von zwölf Jahren von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr über. Die Kinder werden im Alter von sieben bis zwölf Jahren vorbereitet durch kindgerechte Brandschutzerziehung und Einführung in die Feuerwehrtechnik. Das richtige Absetzen eines Notrufs, verbunden mit der einfachen „Erste-Hilfe-Ausbildung“ gehört ebenfalls dazu.

In der Jugendfeuerwehr (ab zwölf) werden die Kenntnisse ausgebaut und gefestigt. In der Jugendfeuerwehr werden die Jugendlichen unter Leitung von Alexander Widmann in der Technischen Hilfeleistung wie dem Befreien verunglückter Personen in Fahrzeugen mittels hydraulischen Rettungsgeräten geschult. Aber auch die Brandbekämpfung mithilfe der Fahrzeugpumpen oder des Wassersacks für Waldbrände gehört dazu.

In der Kinder- und Jugendfeuerwehr wird großes Augenmerk auf das kameradschaftliche Miteinander, Respekt und Toleranz gelegt. Themen wie Umwelt und Soziales werden gefördert, was sie bereits 2019 mit dem in Deutschland einmaligen Pilotprojekt Junior-Energiemanager oder jüngst bei der Stadtputzete bewiesen haben. Ebenfalls beteiligt sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr an kreisweiten Sportpokalen und Zeltlagern.

Ab 17 Jahren können die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr am 17+1 teilnehmen: Sie besuchen parallel zur Jugendfeuerwehr den Übungsbetrieb der aktiven Wehr. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres gehen die Jugendlichen in den aktiven Dienst.

Neben dem sozialen und kulturellen Aspekt sei eine aktive Einsatzabteilung für eine Kommune wie Bad Schussenried enorm wichtig, schreibt die Feuerwehr. Das Ehrenamt in den Feuerwehren stelle eine tragende Säule des kommunalen Brandschutzes dar. Von den circa eine Million Feuerwehrangehörigen in Deutschland seien gerade einmal rund 80 000 bei einer Berufs- oder Werkfeuerwehr hauptberuflich beschäftigt.

Für den Eintritt in das Ehrenamt der freiwilligen Feuerwehr muss nicht zwingend eine Kinder- oder Jugendfeuerwehr durchlaufen worden sein. Die Grundvoraussetzung ist das vollendete 17. Lebensjahr. Zuletzt wählte Orlando Berger diesen Weg. 2021 ist er als Quereinsteiger eingetreten. Gemeinsam mit Denis Hack, Lea Jaster und Markus Neltner, die bei der Kinderfeuerwehr angefangen haben, abvolvierte er den Truppmann/-frau-Lehrgang. Das Team der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die künftigen Kameraden der aktiven Wehr wünschen allen vieren eine gute Kameradschaft und vor allem, dass sie jederzeit gesund und unbeschadet von den Einsätzen zurückkommen.