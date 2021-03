In Bad Schussenried liegen Freie Wähler vor der SPD

Der Kandidat der Freien für den Wahlkreis 66 Biberach, Oliver Lang, hat bei der Landtagswahl am Sonntag mit 3,3 Prozentpunkten die größten Stimmenzugewinne verzeichnen können. 2016 waren die Freien Wähler nicht angetreten, der Stimmenanteil entspricht also den Zuwächsen. Die Freien Wähler lagen, wie berichtet, noch vor der ÖDP und der Linken, die jeweils gut zwei Prozent Stimmenanteil erreichten.

Wie Lang in einer Presseerklärung mitteilt, ließ der Vertreter er in seiner Heimatstadt Bad Schussenried sogar die SPD-Kandidatin hinter sich. „Ich freue mich über dieses gute Ergebnis, das ich als ,politischer Nobody‘ und als Vertreter einer neuen Partei erreichen konnte“, heißt es in der Mitteilung. Er äußert die Vermutung, dass unter anderen Bedingungen sogar noch mehr drin gewesen wäre. Er spielt damit unter anderem darauf an, dass die Corona-Pandemie es Neulingen und Vertretern kleiner Parteien schwerer gemacht habe, Aufmerksamkeit zu erringen. Das Ergebnis sei für ihn eine riesige Motivation, sich auch weiterhin politisch zu engagieren.

Die Landesvereinigung der Freien Wähler als Partei ist nicht zu verwechseln mit örtlichen Wählergruppierungen der Freien Wähler, die bei Kommunalwahlen antreten, in zahlreichen Gemeinde- und Kreistagen vertreten sind und bewusst parteiunabhängig agieren.