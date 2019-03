In Bad Schussenried kann jetzt Strom getankt werden

Das Netz öffentlicher Stromtankstellen in der Region wird dichter. Am Donnerstag hat Bürgermeister Achim Deinet auf dem Rathausplatz eine Ladesäule der EnBW offiziell in Betrieb genommen. Sie schließt eine große Lücke im südöstlichen Landkreis Biberach, teilt die EnBW mit.

Auf den beiden reservierten Parkplätzen direkt vor dem Rathaus stehen Fahrern von Elektroautomobilen jetzt je zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung zur Verfügung. Ältere Fahrzeuge oder auch Fahrräder, wie die seitens der Stadt zum Ausleihen angebotenen, lassen sich an beiden Standorten zudem an zwei Schuco-Steckern mit je 3,7 kW aufladen. „Bei den neueren E-Mobilen reicht eine halbe Stunde Laden schon für gut 50 Kilometer Reichweite“, erläuterte dazu Alexander Schuch von der EnBW, die die Station geliefert hat. Der Zugang ist auch Dritten möglich und erfolgt mithilfe handelsüblicher RFID-Karten oder der „mobility+ App“ des Energieversorgers auf dem Smart-Phone. Die App weise außerdem den Weg zur nächsten freien Elektro-Zapfsäule und biete Nutzern von Verbrennungsfahrzeugen eine Simulation, ob die Nutzung eines E-Mobils sinnvoll wäre. Der Tarif sei jüngst vereinfacht und auf den reinen Verbrauch in Kilowattstunden umgestellt worden.

Ladestationen für Elektroautos in der Region

„Wenn wir die Elektromobilität richtig und ernsthaft voranbringen wollen, brauchen wir ein flächendeckendes Netz leistungsfähiger Ladesäulen“ ist Achim Deinet überzeugt. „Unsere Region ist aktuell noch weitgehend ein weißer Fleck“. Die Stadt handle deshalb bewusst als innovativer Vorreiter und verringere so die große Lücke zwischen der B32 im Westen und der B30 im Osten. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2017 für die Investition grünes Licht gegeben und den Vergabebeschluss gefasst. Die Stadt hat erfolgreich Fördermittel der Bundesregierung beantragt. „Den Standort der Ladesäule haben wir nach gründlicher Abwägung ganz bewusst in der Stadtmitte gewählt“, erläuterte der Bürgermeister weiter: So ließen sich während des Tankvorgangs Behördengänge erledigen oder die Einkaufsmöglichkeiten im direkten Umfeld nutzen. „Profitieren werden aber auch die Besucher von Konzerten oder Ausstellungen im Kloster Schussenried.“

In der Region ist das Netz an Ladestationen noch sehr weitmaschig geknüpft. Die nächsten öffentlichen Ladestationen stehen an der B 30 in Biberach, Oberessendorf (Schnellladesäule) und Bad Waldsee, an der B 32 in Bad Saulgau, Altshausen und Boms (ebenfalls Schnellladesäule). Auch Bad Buchau bietet „Stromern“ seit einiger Zeit Lademöglichkeiten. In Bad Schussenried lässt auch die OEW im Rahmen ihres E-Mobilitätsprogramms eine von über 50 Ladesäulen durch die EnBW an der Stadthalle installieren.