Impfnachmittag am Nikolaustag

In Kooperation des Mobilen Impfteams des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Stadt Bad Schussenried gibt es am Montag, 6. Dezember, die Möglichkeit, sich zwischen 15und 18 Uhr in Bad Schussenried in der Stadthalle gegen Covid-19 impfen zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Verimpft werden die Impfstoffe mRNA (BioNTech oder Moderna) und Vektor (Johnson & Johnson). Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahre.

Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung spontan in die Stadthalle kommen. Es sollte lediglich der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden.