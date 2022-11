Impf und Antikörpertestaktion bei der Wallfahrtskirche

Die Kirchengemeinde bietet am Sonntag, 20 November, von 11 bis 13 Uhr vor der Wallfahrtskirche in Steinhausen Corona-Imfpungen sowie Antikörpertests an. Nach dem Gottesdienst können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger vor der Wallfahrtskirche, auf dem gegenüberliegenden Parkplatz, kostenlos piksen lassen. Zur Auswahl stehen neben den bisherigen Impfstoffen (Biontech, Moderna, Novavax) auch die neuen, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe (Biontech BA.1 und BA.4/5, Moderna BA.1). Angeboten wird von der Erstimpfung bis zum Booster alles. Auch Kinder und Jugendliche können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen. Ein gültiges Ausweisdokument sowie der Impfpass werden benötigt. Es ist keine Anmeldung oder Terminvereinbarung notwendig.

Bei der Antikörpertest-Aktion sich Interessierte auf Wunsch ihren noch bestehenden Corona-Schutz nach einer vergangenen Impfung oder Infektion überprüfen lassen. Das soll helfen zu ermitteln, ob der Schutz noch ausreicht oder eine Auffrischungsimpfung sinnvoll sei. Bei niedrigem Antikörperwert besteht die Möglichkeit, sich gleich im Anschluss impfen zu lassen. Der Test wird ähnlich wie bei einer Blutzuckermessung schmerzfrei mittels zwei Tropfen Bluts aus der Fingerkuppe durchgeführt, das Ergebnis steht bereits nach 15 Minuten zur Verfügung. Der Antikörpertest kostet 25 Euro pro Test, für Familien und Gruppen ab zwei Personen reduziert sich der Preis auf 20 Euro pro Test. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, es wird lediglich ein Ausweisdokument benötigt.

Weitere Infos gibt es unter www.impfzentrum-biberach.de im Internet.