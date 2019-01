Die Polizei hat am Dienstag in Bad Schussenried einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in der Wilhelm-Schussen-Straße. Der Fahrer des BMW fiel einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten stoppten den Fahrer. Bei der Kontrolle rochen sie Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ein Arzt nahm dem Mann in einen Krankenhaus Blut ab. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei erinnert alle Autofahrer: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.