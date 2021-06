Im Museumsdorf Kürnbach dreht sich am Wochenende alles um Kräuter

Im Kräutergarten des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach können die Besucherinnen und Besucher viele Heil- und Küchenkräuter aus der Region entdecken. Diesem spannenden Thema widmen sich am Sonntag, 20. Juni 2021 Führungen und Kinder-Workshops. Wer Kräuteröl, Tee oder andere Kräuterprodukte für daheim sucht, wird ebenfalls fündig.

Am Sonntag, 20. Juni, zeigt Wildkräuterführerin Irene Bänsch bei ihren Führungen im Museumsdorf, welche Kräuter in den Wiesen und am Wegesrand zu finden sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie Spitzwegerich und Giersch aussehen, wie sich Schachtelhalm anfühlt und vieles Interessantes mehr über Wildkräuter. Die einstündigen Führungen finden um 11 Uhr und 14 Uhr statt.

Regina Neumann betreut den Kürnbacher Kräutergarten und geht mit Kindern in ihrem Workshop auf Entdeckungstour. „Mir ist es ein großes Anliegen, dass historische Kräuter nicht in Vergessenheit geraten, denn ihre Anwendung ist heute noch so aktuell wie früher“, sagt Regina Neumann. Gemeinsam stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Kräuterexpertin Bärlauch-Öl selbst her und lernen dabei spielerisch mehr über den Nutzen und die Verwendung von Kräutern. An den etwa zweistündigen Workshops können Kinder im Alter von acht bis elf Jahren teilnehmen. Beginn ist um 10 und 14 Uhr. Zum Museumseintritt werden fünf Euro Unkostenpauschale fällig.

Da die Teilnehmerzahl bei Führungen und Workshops begrenzt ist, empfiehlt sich die Anmeldung online unter www.museumsdorf-kuernbach.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 07351/526790. Gemäß aktueller Coronaverordnung ist der Museumsbesuch ohne Auflagen möglich, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Workshops und Führungen wird jedoch der 3-G-Nachweis benötigt (getestet, geimpft, genesen). Das Museumsdorf bietet für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Führung und Workshop eine Testmöglichkeit an.