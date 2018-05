Mit Farbe haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bad Schussenried geschmiert.

Wie die Polizei berichtet, verursachten die Unbekannten dabei einen Schaden von rund 2000 Euro in jener Nacht. Sie schmierten Zeichen und Parolen in roter und schwarzer Farbe. In der Buchauer Straße war es eine Bushaltestelle, in der Friedrich-Jahn-Straße und der Georg-Kaeß-Straße traf es die Fassaden von Gebäuden, in der Friedrich-Jahn-Straße noch ein Auto. Die Polizei in Bad Schussenried ermittelt jetzt und sucht die Urheber der Schäden.