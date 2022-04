Historischer Handwerkertag im Museumsdorf

Traditionshandwerkerinnen und Traditionshandwerker zeigen am Sonntag, 24. April, im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach ihr Können. Von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher Schmiedin, Drechsler, Flaschner und Co. in Aktion erleben.

Sie demonstrieren in original eingerichteten Werkstätten, Kammern und Stuben ihre Handwerkskunst. Zu den Programmpunkten gehören das Schmieden in der historischen Schmiede, die Arbeit am Webstuhl im 350 Jahre alten Kürnbachhaus sowie das traditionelle Dampfdreschen. Wie das Landratsamt mitteilt, kann man darüber hinaus auch Zimmermännern, Korbmacherinnen, Haarnetzmacherinnen, Drechslern, Klöpplerinnen, Flaschnern, Seilern oder Glasern über die Schulter schauen. Weitere Höhepunkte seien zudem die Vorführungen auf der Wippdrehbank, die Dreschflegelgruppe in Aktion und Demonstrationen zum traditionellen Umgang mit der Sense.

Kinder dürfen am Handwerkertag auch selbst Hand anlegen. Der Förderverein lädt Mädchen und Jungen nicht nur zum Basteln ein, sondern dämpft mit den jungen Besucherinnen und Besuchern auch Kartoffeln. Außerdem können die Kinder in der Woll- oder der Schokowerkstatt selbst aktiv werden, Bändchen weben oder ein Körnerkissen basteln. Auch lädt die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins Groß und Klein zu einer Fahrt ein.