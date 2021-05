Himmelfahrtsprozession in kleiner Besetzung

Christi Himmelfahrt wird in der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried unter Corona-Bedingungen gefeiert. Um 9 Uhr beginnt am Donnerstag, 13. Mai, in der St.-Magnus-Kirche in Bad Schussenried ein Gottesdienst. Sollten noch keine Präsenzgottesdienste möglich sein, wird die Eucharistie im Freien vor dem Neuen Kloster gefeiert.

Die Öschprozession wird anschließend ohne Gemeinde mit einer kleinen Abordnung der Blutreitergruppe begangen. An verschiedenen Feldkreuzen werden die Fluren durch Pfarrer Nicki Schaepen mit dem Wetterkreuz gesegnet. Diese Prozession wird durch eine kurze Andacht der Gemeinde direkt nach dem Gottesdienst ergänzt. Besucher werden gebetn, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen, heißt es in einer Mitteilung der katholischen Kirchengemeinde.

Nachmittags um 14 Uhr wird in Sattenbeuren ein Gottesdienst im Freien gefeiert. Eine kleine Besetzung der Musikkapelle Reichenbach umrahmt die Eucharistie musikalisch. Es findet keine Prozession statt. Pfarrer Schaepen wird mit den Ministranten zu den Kreuzen gehen und den Fluren den Segen spenden.

Die Kontaktdaten mit Namen und Telefonnummer werden direkt vor den Gottesdiensten aufgenommen. Es ist hilfreich, wenn die Daten bereits notiert auf einem Zettel mitgebracht werden. Bei den Gottesdiensten im Freien gibt es keine Sitzgelegenheit, diese muss selber mitgebracht werden. Wenn es nass ist, entfallen diese Gottesdienste.

Auch im Freien muss der Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstände sind einzuhalten.

An Christi Himmelfahrt machen viele Menschen Ausflüge in die Natur. Seit Jahrhunderten ist es guter Brauch, an diesem Tag eine Prozession in die Natur, über die Wiesen und Felder, die sogenannten Flur- oder Öschprozessionen zu machen. In diesem Jahr ist vieles anders. Die Seelsorgeeinheit Bad Schussenried bietet an, als Familie einen Weg per Fahrrad oder zu Fuß mit acht möglichen Stationen an Feldkreuzen durch und um eine der Kirchengemeinde (St. Magnus, St. Oswald. St. Sebastian) zu machen. Jede/r kann zu jeder Zeit unterwegs sein und so viele Stationen besuchen, wie er oder sie mag, egal in welcher Reihenfolge. Es kann auch ein Picknick eingepackt und damit eine Tagestour gestaltet werden.

An den Stationen befindet sich von 10 bis 19 Uhr jeweils eine „Box“ mit Gebetsvorschlägen, Bibelversen, Aktionen und so weiter. Es werden Gedanken zum Fest Christi Himmelfahrt und zur Öschprozession erschlossen.

Die jeweiligen Angaben zur Route und die Wegstrecke sind auf einer Karte zu finden, die über die Homepage se-bad-schussenried.drs.de und den entsprechenden Link heruntergeladen oder ausgedruckt werden kann. Natürlich kann jeder allein oder in der Familie, jung oder alt diese Feldkreuze und Stationen an Christi Himmelfahrt besuchen und so eine ganz persönliche Öschprozession machen.